محمد بن راشد يكرّم نوابغ العرب

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، نوابغ العرب في الطب والهندسة والأدب والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والاقتصاد.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «كرمنا اليوم نوابغ العرب في الطب والهندسة والأدب والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والاقتصاد... في متحف المستقبل... المركز الحضاري المعرفي الجديد في المنطقة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «علماء وباحثون ومفكرون نفتخر بهم ونفاخر بهم العالم خرجوا من منطقتنا... المنطقة التي كانت أساس الحضارة الإنسانية... وبجهود أبنائها المخلصين تستأنف مسيرتها الحضارية، بإذن الله».

وتابع سموه «فاز الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمهندسة المعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعلنا اليوم عن إطلاق مركز بحثي ومعرفي دائم ضمن متحف المستقبل لدعم المسيرة العلمية والمعرفية لنوابغ العرب بشكل دائم. الطريق الوحيد للحضارة هو العلم... ورجاله العلماء... ونجاحه بدعم الحكومات... وضمانته بتسخير الموارد له. ونتفاءل بالمستقبل كلما رأينا حب الأجيال للعلم والعلماء».