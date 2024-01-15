الإمارات.. قصة أرض وتاريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تشكل السياحة الجيولوجية في دولة الإمارات عنصراً فريداً، يعزز السياحة الداخلية ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لما تحتويه الدولة من كنوز وتنوع جيولوجي يشمل الكثبان الرملية المتحركة والجبال الشاهقة والأودية العميقة والسواحل الخلابة، الأمر الذي يروي قصة الأرض وتطورها عبر ملايين السنين.

ويقول المهندس خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية: إن دولة الإمارات تضم العديد من المواقع الطبيعية الفريدة، ذات القيمة الجيولوجية العالية.

كما تضم العديد من الجزر، مثل جزيرة دلما، وصير بني ياس وصير أبو نعير، إضافة إلى الكثبان الرملية خاصة كثبان واحة ليوا، وغيرها.