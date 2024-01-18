حمدان بن محمد: سعادة المجتمع هدف وغاية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الجهات الحكومية في دبي تواصل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إرساء نموذج ريادي عالمي بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات الحكومية والابتكار فيها لإسعاد كل من يعيش على أرضها لترسيخ موقع دبي وجهةً مفضلة للعيش والعمل، حيث جعل سموه سعادة المجتمع بكل فئاته هدفاً وغاية.

جاء ذلك لدى اعتماد سموه نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي ونتائج المتسوّق السرّي اليومي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك تكريساً لمبادرة سموه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات السعادة لتعزيز ريادة دبي في مجال العمل الحكومي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد قد أكد في العام 2019 أن موعد الإعلان سنوياً لنتائج الجهات الحكومية في دبي في مجال إسعاد المتعاملين والموظفين سيكون في 18 يناير من كل عام.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «العمل الحكومي بدبي هو النموذج الذي يحتذى به انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته المستمرة لتوظيف كل الطاقات والإمكانات لتحقيق سعادة أفراد المجتمع، وكل إنجاز نحققه هو بداية لإنجازات أكبر.. فالتطور المستمر هو نهجنا المستدام الذي لن نحيد عنه».

وأضاف سموه: «فخور بفريق عملي في حكومة دبي، وثقتي بهم دائماً كبيرة، ويسعدني ما نسجله من مستويات جديدة من التميز في كل عام لإسعاد الناس، فخدمتهم هي الغاية العليا لعمل الحكومات. وفي ظل التطور الكبير الذي تشهده دبي وما تقدمه من خدمات نوعيه مبتكرة، لا بديل عن كوادرنا وفرق عملنا المتميزة والمبتكِرة التي تتبنى المبادرة والثقافة الإيجابية وتواكب المتطلبات وتستبق الاحتياجات وتحول التحديات إلى فرص وتصنع الفرق في كفاءة العمل الحكومي».

وأشاد سموه بالمخرجات التي تم تحقيقها، حيث تجاوزت نتائج جميع الجهات نسبة 90% في دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وأثنى سموه على أداء الجهات الحكومية، وفي مقدمتها تلك التي حققت النسب الأعلى قائلاً: «اعتمدتُ نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2023، وأعتز بنجاح الجهات الحكومية في دبي في رفع المعدل العام لسعادة المتعاملين مع حكومة دبي إلى 93%».

وهنّأ سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أصحاب المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 97.7%، وهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 96.7%، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنسبة 96.1%.

وأثنى سموه على أداء الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين قائلاً: «اعتمدت كذلك نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2023... كلنا فخر بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الجهات الحكومية في دبي كبيئة عمل مفضّلة وجاذبة حيث بلغ المعدل العام لسعادة موظفي حكومة دبي 88%.»

كما هنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين وهم: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنسبة 95.17%، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 94.91%، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بنسبة 94.51%. إلى ذلك، شهدت نتائج مؤشر دراسة المتسوق السرّي اليومي تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الدراسة بشكلها الجديد، حيث حققت الجهات الحكومية متوسطاً قدره 94.8% وهي نتيجة تتوافق مع نتيجة دراسة مؤشر سعادة المتعاملين.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وجّه عام 2021 بفصل دراسة المتسوق السرّي عن دراسة سعادة المتعاملين، بحيث تكون دراسة مستقلة بذاتها بشكل مستمر، لتحقيق أفضل معايير للتطوير والتحسين بشكل مباشر من قبل الجهات الحكومية.

ويقيس مؤشر المتسوق السرّي اليومي مدى جودة الخدمات المقدمة من حكومة دبي.

معيار دولي

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات الحكومية في دبي بمواصلة نهج التحسين المستمر وتطوير الخدمات على النحو الذي يعزز مستويات سعادة المتعاملين والموظفين ويرتقي بتجربتهم في مراحلها كافة، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، ويعزز سمعة العمل الحكومي بدبي كمعيار عالمي للكفاءة والابتكار والاستباقية والجاهزية للمستقبل.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي: «أصبح تاريخ 18 يناير من كل عام مناسبة سنوية تترقبها حكومة دبي لإعلان اعتماد سمو ولي عهد دبي نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، وفي هذا العام، ولأول مرة تجاوزت نتائج مؤشر سعادة المتعاملين لجميع الجهات الحكومية بدبي 90% الأمر الذي يؤكد تميز الخدمات الحكومية المقدمة بدبي»

بدوره أشار الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، إلى أن ما وصلت إليه مؤشرات سعادة المتعاملين، وسعادة الموظفين، والمتسوق السرّي اليومي، هو حصيلة عقدين من التطوير والابتكار المستمرين للأداء الحكومي بمختلف الخدمات المقدمة للجمهور.