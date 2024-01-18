جيل جديد من الخبراء الإماراتيين في «الفضاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

يستعد مركز محمد بن راشد للفضاء لإعداد جيل جديد من الخبراء الإماراتيين في مجال علوم الفضاء من خلال دمج الطلاب في إطار البرنامج الوطني للفضاء في الإمارات، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، وتحفيز اهتمامهم بعلوم الفضاء.

حيث يوفر المركز برامج علمية متنوعة تتيح للطلاب المتميزين الفرصة للتعاون المستمر مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى تقديم أبحاثهم التي قد تسهم في إثراء مسارهم البحثي في الجامعة، كما تهدف البرامج لتزويد الطلاب الجامعيين الإماراتيين المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالمعارف حول أبحاث علوم الفضاء، والمسيرة المهنية التي يمكن أن ينطلقوا بها.

ويستعد المركز بعد 10 أيام لإغلاق التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين للعام 2024، والذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من الخبراء الإماراتيين في مجال علوم الفضاء، ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في صيف 2024، حيث يمتد لفترة تصل إلى 10 أسابيع.

علوم الفضاء

يستهدف البرنامج طلاب البكالوريوس الإماراتيين الذين سيتخرجون ابتداءً من خريف عام 2024 وما بعده في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، حيث يشكل البرنامج تجربة بحثية مثيرة ستتم بالتعاون مع خبراء رياديين في ميدان علوم الفضاء، وتم تصميم برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين الذي سيعقد في مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف دعم الطلاب الجامعيين المتخصصين في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات وما إلى ذلك، الذين يخططون للتخرج في فترة لا تتجاوز خريف 2024.

علوم الأرض

ييسر البرنامج إمكانية البحث في ميادين متنوعة مثل علوم الأرض، وصحة الإنسان في الفضاء، ودراسة بلورات البروتين في الفضاء، والهندسة، تحت إشراف مرشدين ذوي خبرة، سواء كان ذلك عبر التفاعل الافتراضي أو الجلسات الشخصية، وسيشارك الطلاب في مخيم تدريبي قبل البدء في عمل أبحاثهم، والذي تم تصميمه لتعريفهم بموضوعات وفريق البرنامج، إلى جانب المدربين الذين سيشرفون على توجيههم.

ويسعى مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال إطلاق مبادرات العلمية لتزويد الطلاب بالمعرفة، وتشجعيهم على الاهتمام بمجالات العلوم المختلفة، وذلك بهدف تأهيل الجيل القادم من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء في الدولة وتزويدهم بالمعرفة والأدوات لقيادة عصر من الإنجازات غير المحدودة في مجال استكشاف الفضاء.