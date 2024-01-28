الطقس المتوقع على الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً، يصبح غائماً غرباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:31 والمد الثاني عند الساعة 04:46 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:50.

بحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:22، والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.