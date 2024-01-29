الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تطلق المرحلة الثانية من برنامج "اتقان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المرحلة الثانية من برنامج "اتقان"، الهادف إلى مراجعة جودة أداء المدارس، خلال حفل حضره المستشار التربوي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص عبدالله المرزوقي ومدير برنامج "إتقان" عائشة العويس، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات في الهيئة، وخبراء التقييم والتحسين المدرسي والشركة المنفذة لزيارات المراجعة، مستبقة ذلك بعقد جلسة تعريفية شملت مديري المدارس الخاصة، بالإضافة إلى المدارس المشاركة في المرحلة الثانية من زيارات مراجعة أداء المدارس.

واستعرضت الهيئة أمام مديري المدارس الخاصة سبل إجراءات ضمان الجودة، كما أطلعتهم على مراحل عملية مراجعة الأداء قبل وأثناء وبعد انتهاء العملية، بالإضافة إلى تعريفهم بمعايير الرقابة والتقييم المدرسي، فضلاً عن المشاهدات الصفية والمقابلات، والاطلاع على نماذج الأعمال، إلى جانب تقرير زيارة مراجعة أداء المدارس.

وأكد المرزوقي أهمية الاجتماعات التي تسبق تنفيذ مراحل برنامج "اتقان"، لكونها تتيح فرصة للمشاركين بطرح آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تحقيق أهداف واستراتيجيات الهيئة الساعية إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال تعزيز جودة التعليم الخاص وتطوير أدواته، مشدداً على أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "اتقان" يعكس التزام الهيئة الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة في المدارس الخاصة، عبر الارتقاء بالجوانب الإيجابية وتحسين الأداء في المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

بدورها قالت عائشة العويس، إن "برنامج "اتقان" يعتبر خطوة هامة نحو تحسين مستوى التعليم الخاص في الشارقة، لما يقدمه من فرصة للمدارس لتحسين أدائها وتحقيق التميز في خدماتها، بما ينعكس عليها كمؤسسة خاصة بالإيجاب، ويعزز من فرص مواصلة تحقيق المخرجات الأكاديمية التي تطمح إليها الهيئة والمدارس الخاصة المنضوية تحت مظلتها، لافتاً إلى أهمية البرنامج ودوره المحوري في تحقيق مخرجات أكاديمية مستدامة.

وتستمر المرحلة الثانية من "إتقان" الذي انطلق هذا الشهر حتى مارس المقبل، حيث سيتم تنفيذ زيارات أسبوعية تشمل 64 مدرسة خاصة في إمارة الشارقة، مستهدفة 8 مناهج دراسية مختلفة، ويتضمن البرنامج آليات تقييم متقدمة، حيث سيقوم فريق المراجعة بزيارات صفية دورية، ومراجعة وثائق المدارس، وحضور أنشطتها، بالإضافة إلى تحليل نتائج استطلاعات الرأي التي تُرسل لأهالي الطلاب على شكل استبانة، وتقديم تقرير شامل يحدد مستوى المدرسة ونقاط قوتها، بالإضافة إلى التوصيات للتحسين.

ويتميز برنامج "إتقان" بكونه برنامجاً يقيس جودة أداء المدارس في 6 معايير رئيسة هي جودة إنجازات الطلبة، التطور الشخصي والاجتماعي للطلبة ومهارات الابتكار، جودة عمليات التدريس والتقييم، المنهاج التعليمي، جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم وجودة قيادة المدرسة وإدارتها، فيما تُوفّر النتائج المنبثقة عن معايير الأداء السّتة وفق مقياس مؤلف من ستة مستويات وهي; متميز جيد جداً، جيد مقبول، ضعيف، ضعيف جداً.