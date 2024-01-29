مكتوم بن محمد بن راشد يفتتح فعاليات «آراب هيلث 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس معرضي الصحة العربي بدورته التاسعة والأربعين «آراب هيلث 2024»، أكبر معرض للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.

ويشارك في الحدث هذا العام ما يزيد على 3.450 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، ويتوقع حضور 110.000 متخصص من 180 دولة حول العالم، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المؤثرة من قطاع الرعاية الصحية والجهات الحكومية، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في مجال تشخيص الأمراض والعلاج والمستجدات في عالم الرعاية الصحية. ويركز المعرض على مستقبل قطاع الرعاية الصحية تحت شعار «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الافتتاح، أهمية استضافة دبي لهذا الحدث، منوهاً سموه بحرص المعنيين بالقطاع الصحي حول العالم على اللقاء في دبي من أجل مناقشة أبرز المستجدات في مجال الرعاية الصحية للارتقاء به، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية للحدث من خلال ما يتم إبرامه من صفقات ضخمة خلال هذا التجمّع العالمي الكبير.

وأشار سموه إلى أن معرض الصحة العربي يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والأفكار والرؤى التي يمكن من خلالها الارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم.

ورحّب سموه بالشركات العالمية العارضة وكذلك الكوادر الطبية التي حرصت على الحضور من مختلف دول المنطقة والعالم للمشاركة في هذا الحدث بما له من ثقل ومكانة نوعية في مجال تخصصه، مؤكداً استمرار دبي في توفير أفضل الأجواء التي تعزز الحوار العالمي لاكتشاف مزيد من فرص النمو ودفع مسيرة التطور قدماً، تأكيداً للدور المحوري لدولة الإمارات ولدبي على الساحة الدولية وضمن مختلف المجالات التي تكفل للإنسان حياة أفضل.

مشاركات عالمية

وقام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، رافقه فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي الاتحادي والمحلي، حيث زار سموه منصات عدد من الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية، واطلع على أبرز ما تقدمه من حلول وما تنفذه من مشاريع تسهم في دعم القطاع الطبي والارتقاء بخدماته التشخيصية والعلاجية.

وتفقّد سموه منصات مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تجهيزات وخدمات الرعاية الصحية وأحدث تقنياتها الطبية المتطورة والمبتكرة في قطاع الرعاية الصحية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

أنظمة ذكية

وخلال الجولة، تفقد النائب الأول لحاكم دبي، منصة صحة الإمارات التي تضم مشاريع ومبادرات كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، حيث تعرف سموه على أحدث مشروعاتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، وأبرز خدماتها وبرامجها وتطبيقاتها الذكية، وتعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أنظمة الرعاية الصحية في مختلف المنشآت الطبية التابعة لها.

وتتضمن مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 8 مشاريع تُبرز أهم إنجازاتها في برامج الوقاية والصحة العامة إلى جانب أحدث الأنظمة والحلول التقنية كجزء من التزاماتها تجاه «استراتيجية نحن الإمارات 2031» بتعزيز سعادة المتعاملين والاستدامة الصحية وجودة الحياة عبر حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة من خلال تطوير سياسات وتشريعات وإدارة برامج صحية تضمن خدمات استباقية مترابطة ومبتكرة قائمة على بيانات رقمية وكفاءات متخصصة مؤهلة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

دائرة الصحة – أبوظبي

فيما تستعرض دائرة الصحة – أبوظبي ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 سلسلة من أبرز مشروعاتها ومبادراتها الرامية إلى مواصلة تعزيز منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وتتطلع الدائرة ضمن مشاركتها إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل مواصلة الارتقاء بالنظم الصحية العالمية وتعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمعات.

علوم الجينوم

تشمل مشاركة الدائرة عدداً من مشروعات علوم الجينوم الرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للجينوم القائمة على بناء منظومة جينية شاملة ومستدامة تحقق تحوّلاً نوعياً في خدمات الرعاية الصحية وتساعد في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال تحليل البيانات الجينية وتطوير الخطط العلاجية والوقائية الفعالة وفقاً لمخرجاتها.

وتستعرض الدائرة عدداً من المشاريع الرائدة بما في ذلك منظومة قيادة العمليات الطبية الموحدة لإدارة الطوارئ الصحية والإسعاف الذكي، وغيرها من المشروعات.

كما استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح عن أبرز مشاريع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التي تقدم 27 مشروعاً مبتكراً منها 15 مشروعاً تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها إقليمياً وعالمياً.

وتستعرض المؤسسة مشاريعها عبر أربعة محاور رئيسة تحمل عناوين «مجتمع صحي» و«رعاية رائدة» و«ذكاء اصطناعي وتنبؤ استباقي» و«الإستدامة» ويتضمن كل محور حزمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الاستثنائية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية منها مشروع «بصمة» للصحة المدرسية.