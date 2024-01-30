حمدان بن محمد يعتمد توسعة مشروع "مدارس دبي" بقيمة 530 مليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، توسعة مشروع "مدارس دبي" بقيمة 530 مليون درهم بما يرفع العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية إلى 15,000حتى عام 2033.

وقال سموه ضمن حسابه في منصة "إكس": "ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمدنا توسعة مشروع "مدارس دبي" بقيمة 530 مليون درهم بما يرفع العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية إلى 15,000حتى عام 2033…التعليم هو أفضل استثمار في نهضة الأمم واستدامة النجاح، ودبي تدرك ذلك جيداً ولديها هدف واضح لتكون ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم خلال العقد المقبل.