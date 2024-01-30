شرطة أبوظبي تقف سداً منيعاً وبوسائل حديثة ضد شبكات ترويج المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حققت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي نجاحات متميزة خلال عام 2023 لتضاف إلى إنجازاتها الريادية في الوقوف سداً منيعاً وبأحدث الوسائل المتطورة ضد شبكات ترويج المخدرات، محذرة أفراد المجتمع من استغلال الشبكات الإجرامية لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات، عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على صور ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات، وتدعي قدرة تلك العناصر الإجرامية على إيصال المخدر لأي مكان في الدولة.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ الحملات والمبادرات الإرشادية التي تهدف إلى توعية الأسر وأبنائها الشباب من آفة المخدرات لما لها من أضرار جسيمة على المجتمعات، ووقايتهم من مخاطرها، من خلال التوجيه السليم، وتعزيز القيم الرفيعة، وتقوية الوازع الديني لديهم. وأوضح أن للأسرة دوراً كبيراً في بناء المجتمع والحفاظ على سلوك أفراده، للحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن الإدمان، مشدداً على أهمية الرقابة الأسرية على الأبناء ودور الوالدين في رعايتهم وتربيتهم التربية الصحيحة وشغل أوقاتهم بالنفع والفائدة والتواصل الإيجابي، من خلال التحاور معهم وقضاء وقت معهم والاستماع لحديثهم، بما يضمن لهم الشعور بالثقة والمسؤولية تجاه أنفسهم وأوطانهم.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها في تحقيق المزيد من التطورات باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات، والحد من انتشار هذه الآفة، لافتاً إلى أن عناصر مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام الأساليب الإجرامية كافة من أجل تسريب سمومهم واستهداف الشباب.

وحث على أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لمكافحة المخدرات والتصدي لها، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات الأمنية والاجتماعية والإعلامية، تماشياً مع سياسة قيادتنا الرشيدة في توظيف الإمكانات ووسائل التوعية كافة للحفاظ على الطاقات الشبابية، باعتبارهم أمل المستقبل في تقدم المجتمع.

«فرصة أمل» تتلقى 329 طلباً للعلاج في 2023

تلقت مديرية مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 329 طلباً للعلاج من مرضى إدمان المواد المخدرة خلال عام 2023 بطريقة تضمن لهم السرية التامة استجابة لخدمة «فرصة أمل».

وأكدت اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي، وتوفير التسهيلات لمرضى الإدمان لتقديم خدمات العلاج والتأهيل من الإدمان، موضحاً أن خدمة فرصة أمل تضمن تنفيذ واعتماد البرامج العلاجية والوقائية والتثقيفية للمرضى وذويهم بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ولفت إلى مساعي شرطة أبوظبي في تعزيز التعاون الحكومي والمؤسسي والمجتمعي، بما يسهم في توحيد الجهود وتكثيف الرسائل لتحقيق الأهداف المشتركة لنشر ثقافة الوعي التي تنصب في مصلحة المجتمع وأفراده.

وذكر أن المؤشرات الحالية بينت حجم التفاعل الكبير مع الخدمة، حيث بلغ عدد الاستفسارات 107 استفسارات من الجمهور حول حول مزايا الخدمة وأهميتها خلال عام 2023، مشيراً إلى أن الموقع التوعوي الإلكتروني للخدمة شهد زيارة نحو 47855 شخصاً.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الدور المجتمعي في التوعية بمخاطر آفة المخدرات وتضافر الجهود، بما يعزز تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الوقاية من أضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية عموماً.

وتوفر مديرية مكافحة المخدرات الفرصة أمام مرضى الإدمان للتقدم للعلاج من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae كما تتيح لأفراد المجتمع الاطلاع على أهداف الخدمة، وتعريفهم بطريقة التقدم للعلاج.

109 آلاف شخص استفادوا من التوعية خلال 2023

استفاد 109.309 ألف شخص، من 248 فعالية ومحاضرة توعية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي خلال عام 2023، استهدفت جميع شرائح المجتمع، وركزت على التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي والأضرار الصحية والجسدية، وعوامل الخطورة، وكيفية الوقاية من مخاطر هذه السموم.

وأكدت مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير وتقديم مختلف برامج التوعية المجتمعية والأمنية، لمواجهة آفة المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.

ولفتت إلى حرصها على إطلاق مبادرات وحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعزيز الوعي حول مخاطر الآفة، وترسيخ القيم المجتمعية حول رفض المخدرات وآفاتها، والتعريف بمرض الإدمان، وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع، والتوعية بالوقاية من خطر التعاطي.

وأكدت أهمية تضافر جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع انتشار المخدرات، موضحاً أنها آفة عالمية، تحتاج إلى التعاون الدولي للقضاء عليها، وحث على تكثيف الحملات والمبادرات الوقائية والتوعوية، إلى جانب تعزيز وتأهيل سلوك المدمنين بعد تلقيهم العلاج ودمجهم في المجتمع.

111 ألف مستفيد من مبادرة «سر بأمان» في 2023

استفاد 111 من المتقدمين من المبادرة التوعوية الريادية «سر بأمان» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي لعام 2023، وهم من المقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبات في معاهد تدريب السياقة على مستوى الدولة، وذلك للتوعية بأضرار المخدرات، وفقاً للمنهج المعتمد لمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الريادية التي تنفذها شرطة أبوظبي، وتستهدف تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر آفة المخدرات وآثارها المدمرة في المجتمع، وقد تم استهداف فئة المتقدمين على رخص السياقة لتكون التوعية ضمن مساقات المنهج المطلوب للتأكيد على أهمية التوعية، وضرورة الوقاية منها من خلال معرفة أخطارها وسبل التخلص منها.

وذكرت أنه تم تنفيذ هذه المبادرة مع الشركاء، خاصة الإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بوزارة الداخلية، وذلك وفق منظومة عمل تكاملية تعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة وتعزز مكانتها على سلم التنافسية الدولية.

ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة التعرف على مخاطر المخدرات والتصدي لهذه الآفة وشرورها ومخاطرها على المجتمع من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات التي تطلقها الجهات المعنية، والإسهام في جهود التوعية، خاصة لفئة الشباب والنشء.

وأشارت إلى أن تضمين مواد توعية في منهاج تدريب المتقدمين للرخص حول مخاطر المخدرات ساهم في تعزيز نشر الوعي حول المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، إلى جانب تعميم هذه المبادرة على مستوى الدولة، بحيث تتم التوعية من مخاطر المخدرات، وفقاً للمنهج المعتمد من المديرية، لافتة إلى أن التوعية وتدريس المنهج يتم تقديمهما بلغات خمس رئيسية، ضماناً لوصول الرسائل الرئيسية للمستهدفين كافة.