الامارات | 92 صهريجاً للتعامل مع تجمعات الأمطار في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام بلدية الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وفرت 92 صهريجاً و113 مضخة متنقلة للتعامل مع حالة الطقس.

وقال إن فتحات تصريف المياه أسهمت في الحد من تجمعات الأمطار، خصوصاً أن البلدية تنظفها دورياً، كما سحبت الفرق الميدانية المنتشرة والموزعة على مختلف مناطق المدينة والطرق الرئيسة المياه أولاً بأول.

وأكد انسيابية الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسة، مضيفاً أن مركز الاتصال على الرقم 993 يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات الجمهور، حيث فعّل خطة الطوارئ بزيادة عدد الموظفين. بدورها، حددت بلدية عجمان عدداً من الإجراءات لاتباعها، منها توخي الحيطة، والتأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة.

وقالت إن الإجراءات تتضمن أيضاً إيقاف الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة، وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة، وعمليات الهدم والآليات المستخدمة، وإزالة المواد المحتمل تطايرها، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة.وأشارت إلى أنها تستقبل البلاغات المتعلقة بحالات تجمع الرمال وسقوط الأشجار وسقوط أو ميلان أعمدة الإنارة على الرقم 80070.