منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط

6 فبراير 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، صباح أمس، فعاليات النسخة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2024، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 900 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة.

واطلع سموه خلال الجولة، التي رافقه فيها هلال سعيد المري، المدير العام لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي، على ما يقدمه المعرض هذا العام من التقنيات المبتكرة، وما يوفره من فرص للتعلم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المختبرات الطبية، وأهم الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر المصاحب من خلال أكثر من 130 متحدثاً.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول ما يضمه المعرض من أجنحة ومنصات دولية والتي تشارك من خلالها كبرى الشركات والجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تعرض من خلاله أحدث الابتكارات المخبرية عبر ثماني فئات من المنتجات، والتي تشمل وطب الطوارئ، والتصوير والتشخيص، والرعاية الصحية والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات، والمختبرات، والمعدات والأجهزة الطبية والصيدلة والتغذية، والمستهلكات والسلع الاستهلاكية.

وحرص سموه، خلال الجولة، على زيارة عدد من الأجنحة الدولية المشاركة، والتي شملت أجنحة الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإسبانيا، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات والحلول والمنتجات والمختبرات الطبية التي تعرضها الجهات العارضة من تلك الدول.

وزار سموه خلال الجولة جناح شركة «بيور لاب»، التي تقوم بتشغيل وإدارة أكبر شبكة من المختبرات الطبية المعتمدة في المنطقة، والتي يبلغ مجموعها حالياً أكثر من 160 مختبراً طبياً في جميع أنحاء الدولة، كما شملت جولة سموه زيارة منصة شركة «ريفيتي»، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الشركة من حلول وتقنيات وخدمات رائدة في مجال الرعاية الصحية بدءاً من اكتشاف الأمراض من ثم التشخيص والعلاج بما في ذلك التركيز بشكل خاص على تقنيات الأوميكس متعددة التخصصات، وتحديد الدلالات الحيوية، والتصوير، والتنبؤ، والفحص، والكشف والتشخيص، والمعلوماتية. وتفقد سموه جناح شركة BECKMAN COULTER الأميركية، حيث اطلع سموه على أعمال الشركة التي تشمل تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الخاصة بالاختبارات الطبية الحيوية. كما زار سموه جناح شركة مختبرات «أبوت» الأميركية العالمية المتخصصة في مجال المختبرات الطبية والرعاية الصحية والتي تنتشر منتجاتها في أكثر من 130 دولة. كما زار سموه جناح شركة BIOMERIEUX وهي شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الحيوية، حيث استمع سموه إلى شرح حول نشاط الشركة عالمياً، والتي توفر حلولاً تشخيصية تحدد مصدر المرض والتلوث لتحسين صحة المريض وضمان سلامة المستهلك من خلال فروعها في 44 دولة. وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة جناح شركة «بابيروس»، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توريد المعدات الطبية في دولة الإمارات، وتساعد في تقديم الحلول التشخيصية المبتكرة في ثلاثة مجالات رئيسية: التشخيص الجزيئي، والطب الشخصي، والتشخيص المناعي. وشملت جولة سموه زيارة شركة «سيسمكس، المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والرائدة عالمياً في مجال تشخيص وخدمات أمراض الدم، والتي تعتبر من بين أفضل شركات التشخيص عالمياً ضمن ثمانية مجالات هي: أمراض الدم، وعلوم الحياة، وتحليل البول، والرعاية الأولية، وتخثر الدم والكيمياء المناعية، والرعاية الصحية الأساسية.