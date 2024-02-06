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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين وكيل وزارة الاستثمار

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد عبدالرحمن محمد الهاوي، وكيلاً لوزارة الاستثمار.

وشغل محمد عبدالرحمن محمد الهاوي عدداً من المناصب القيادية في مجال الاستثمار خلال مسيرته العملية، حيث شغل منصب مدير إدارة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما شغل منصب نائب الرئيس الأول في شركة مبادلة، ولدى سعادته خبرة امتدت لأكثر من 7 سنوات في المكتب التنفيذي لإمارة دبي ومكتب رئاسة مجلس الوزراء.

 

  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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