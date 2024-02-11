الامارات | غدا يوم عمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة أنه تقرر أن يكون يوم غدٍ الإثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ، مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة. على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل .