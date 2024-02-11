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الامارات | غدا يوم عمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا يوم عمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة أنه تقرر أن يكون يوم غدٍ الإثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ، مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة. على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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