اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء إلى ذوي شهيد الوطن محمد المنصوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، اليوم، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب العقيد الركن محمد مبارك المنصوري الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

  • وتبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، مؤكداً أن أبناء الإمارات سيظلون مثالاً للتضحية والعطاء وحراساً للقيم الإنسانية النبيلة في كل بقاع الأرض مساهمين فاعلين في ترسيخ الأمن والسلام العالميين.

وقال إن الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها وبطولاتهم التي ستظل محفورة بأحرف من نور في وجدان الأمة وضميرها لتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا