مكتوم بن محمد يكرّم وزيرة الصحة في قطر بجائزة أفضل وزير في العالم

13 فبراير 2024 02:31

دبي (وام)

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، بجائزة أفضل وزير في العالم في دورتها السابعة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

وهنأ سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، دولة قطر الشقيقة بفوز معالي الدكتورة حنان الكواري بجائزة أفضل وزير في العالم.

وقال سموه: «فوز الدكتورة حنان الكواري بجائزة أفضل وزير في العالم يؤكد وجود كوادر إدارية حكومية على مستوى عالمي في منطقتنا.. الدكتورة حنان أول شخصية عربية تفوز بجائزة أفضل وزير في العالم.. وأبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، هذا الإنجاز المستحق».

ومن بين أهم إنجازات وزيرة الصحة العامة القطرية في مؤشر التأثير الاجتماعي والاقتصادي، أحد مؤشرات الجائزة، افتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية في قطر، لدعم تحقيق أهداف الصحة الوطنية، والإسهام في العمل الصحي العام الإقليمي والعالمي.

أما في مؤشر أثر الابتكار، فقد قادت الوزيرة مبادرة صحية رقمية كبرى للأطفال والمراهقين، صُمّم خلالها تطبيق «جينموف»، وهو تطبيق رقمي جديد للمساعدة في زيادة النشاط البدني، وتحسين الصحة وجودة الحياة للأطفال والمراهقين، حيث يوظّف هذا التطبيق المتقدم للألعاب تقنية تتبع الحركة، بالتوافق مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة ألعاب فيديو نشطة للأطفال من عمر 8 إلى 15 سنة، تتضمن مهارات مختلفة ومناسبة للأطفال بجميع مستويات اللياقة البدنية.

وفي مؤشر المرونة والجاهزية للمستقبل، أحد مؤشرات الجائزة، تمكنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر، بقيادة الوزيرة القطرية، من تحقيق استجابة متميزة لجائحة «كوفيد-19»، بإطلاق الخط الساخن «16000» للاستفسارات المرتبطة بـ«الجائحة»، وقد توسعت تلك الاستجابة لتمكين الأشخاص من الوصول إلى الخدمات السريرية والدعم.. كما قدمت الحكومة العديد من الخدمات الافتراضية، بما في ذلك خط مساعدة الرعاية العاجلة، واستشارات العيادات الخارجية عبر الهاتف، وخط مساعدة الصحة النفسية، وأنشأت خدمة توصيل الأدوية لضمان حصول المرضى على وصفاتهم الدوائية بأمان.

وفي مؤشر الحكم الرشيد والنزاهة، حققت دولة قطر في عام 2022 إنجازاً كبيراً، حيث صارت أول دولة تحصل جميع بلدياتها على تصنيف «مدينة صحية» من منظمة الصحة العالمية، ما يعكس التزام قطر بتعزيز الصحة وجودة حياة المجتمع.

وتهدف جائزة أفضل وزير في العالم، التي تنظمها «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» بالشراكة مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط - إلى الاحتفاء بالوزراء أصحاب الإنجازات الاستثنائية، الذين يمثلون أفضل النماذج الحكومية العالمية الرائدة في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وتصميم وتنفيذ الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، بما يدعم بناء مجتمعات مستدامة.

وتعكس الجائزة أهداف القمة العالمية للحكومات، المتمثلة في تسليط الضوء على النماذج الحكومية المتميزة، بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية قادت مشروعات ناجحة، وقدمت مبادرات حكومية مبتكرة، وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ونقلت العمل الحكومي في دولها إلى آفاق رحبة من التميز.

الجائزة

وفي نسختها السابعة، تحتفي الجائزة بالإنجازات الملهمة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات، من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير خدمات حكومية متميزة، واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل، وتعرِّف من خلال منصة القمة العالمية للحكومات بالجهود الاستثنائية للوزراء في الحكومات حول العالم لتعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي، كما تحتفي بالنماذج التي يمثلونها لإلهام المسؤولين الحكوميين من أجل تعزيز الابتكار.