الامارات | مطر الطاير: دبي نموذج المدينة القادرة على التكيُّف مع المتغيرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن التحديات المتزايدة المصاحبة للنمو العالمي السريع، تفرض على حكومات المستقبل التركيز على تطوير المدن لتحسين جودة الحياة في مختلف المجالات، وإعداد التشريعات اللازمة للتحول إلى مدن المستقبل، ودعم وتبني التطورات التقنية، والاستشراف الاقتصادي لبناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه الأزمات، إلى جانب بنـاء الكفاءات والاستثمـار فـي تطوير القدرات الجديدة، في مجالات التخطيط المتكامل، والمناخ، والابتكار والبحث والتطوير، والبيانات الضخمة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على مستوى الحكومات والشركات والأفـراد لمواجهة التحديات السكانية والبيئية. جاء ذلك، في الكلمة الرئيسة التي ألقاها في القمة العالمية للحكومات 2024، بعنوان: «التخطيط العمراني ومدن المستقبل».

وقال: «إن دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي نموذج للمدينة القادرة على التكيُّف والصمود في وجه المتغيرات والتحديات، وذلك من خلال وضع استراتيجيات تحوّلية برؤية متجددة للتنمية أسهمت في المحافظة على تنافسيتها العالمية، حيث أطلق سموّه خطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة من خلال التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية، كما اعتمد أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع تحوّلية تهدف لمضاعفة حجم اقتصاد دبي ورفعه إلى 32 تريليون درهم خلال 10 أعوام، مشيراً إلى أن دبي نجحت في تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد قائم على الخدمات».

وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في ابتكارات الذكار الاصطناعي، لافتاً إلى أن المدن التي تطمح لتعزيز مكانتها بين المدن العالمية يجب أن تقوم بأمور رئيسة هـي: تبني تعريف أكثر شمولية للنجاح الاقتصادي يتضمن مفاهيم الرفاهية الاجتماعية، والسعادة، وجودة حياة السكان، وكذلك تعزيز قدرتها على الصمود والتعافي خلال الأزمات المالية، وإعطاء الأولوية للاستدامة والسعادة والرفاهية للسكان»، مؤكداً أن طموحات دبي لا حدود لها في مجال تبني التقنيات والذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً لابتكارات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن عدد الشركات التقنية الناشئة في الإمارة بلغ 300 شركة، وجمعت هذه الشركات أكثر من 7.3 مليارات درهم في عام 2023؛ وتهدف الإمارة لإصدار قرابة 40 ألف تصريح للوظائف الافتراضية حتى عام 2030.

مطر الطاير:

• 7.3 مليارات درهم حققتها الشركات الناشئة في دبي في 2023.