الامارات | هل أنت مستعد لاعادة تصميم دور الحكومات؟ فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مستعد لاعادة تصميم دور الحكومات؟ فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ⁧‫القمة العالمية للحكومات‬⁩ ستدخل عالم من الأفكار الغير تقليدية.

‏

‏ تشجع تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

‏

‏تأتي مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكاراً من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.

من يدري لعل الفكرة العظيمة التالية تكون فكرتك أنت!

ويأتي هذا المشروع من ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

وتعد مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكارًا من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.

View this post on Instagram A post shared by الإمارات اليوم (@emaratalyoum)

"الفيلة" صناع قرار !.. فيديو

لماذا المتر 60 سم ؟ فيديو

علاج بالذكاء الاصطناعي للخرف ومرضى الزهايمر لإعادة ذكريات الماضي.. فيديو

هل تعلم ما هو التوقيت النهري؟ .. فيديو

"للديدان وظائف أخرى".. في القمة العالمية للحكومات.. فيديو