مكتوم بن محمد وذياب بن محمد بن زايد يشهدان توقيع تفاهم بين «طرق دبي» و«الاتحاد للقطارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع مذكرة تفاهم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، كخطوة أولى لتنفيذ مشروع مشتركٍ بين الطرفين تتولى بموجبه «الهيئة» دراسة تطوير حلول حجز التذاكر، ودفع التعرفة من خلال نظام «نول» التابع لـ«الهيئة»، وتدعم المذكرة استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية الرامية لرقمنة الحياة في دبي.

مزيد من التكامل

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن الاتفاقية تعزز التكامل بين الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وتُعد خطوة مهمة في توفير حلول حجز التذاكر وأنظمة الدفع، التي ستكون في متناول ركاب «قطار الاتحاد» عبر أرجاء دولة الإمارات، وتحقق نقلة نوعية على طريق المزيد من التكامل بين وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات و«قطار الاتحاد»، الذي يشَكِّل إضافة مهمة إلى قطاع النقل الجماعي في الدولة.

وأضاف سموه: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الرائدة وإتاحة استخدامها لدى مختلف الجهات، وتوفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة لتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة.

أهمية الشراكة

وبهذا الصدد، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الشراكة بين الاتحاد للقطارات «وطرق دبي» في توحيد جهود العمل المشترك، والاستفادة من خبرات «الهيئة» في توظيف تقنيات وحلول ذكية تخدم مساعي الاتحاد للقطارات الرامية إلى تطوير «قطار الركاب»، وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية ليوفر عند تشغيله تجربة سفر آمنة وموثوقة وسهلة للركاب على مستوى الدولة، وذلك في إطار شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي حققت وخلال فترة قصيرة، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مكانة محورية على خريطة قطاع النقل، كونها تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات وفي تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والشمولية، وذلك بما ينسجم مع مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات. ووقّع الاتفاقية معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للقطارات».

التوجهات الخاصة

من جانبه، قال معالي مطر الطاير: إن مذكرة التفاهم تدعم التوجهات الخاصة بتكامل أنظمة وسائل النقل الجماعي و«قطار الاتحاد»، وذلك بهدف توفير رحلة متكاملة للمتعاملين من الركاب بين إمارة دبي والوجهات التي يصل إليها «قطار الاتحاد» في الإمارات الأخرى، وتتواءم هذه المبادرة مع استراتيجية «نول» الرقمية الرامية إلى التوسع في استخدام بطاقة «نول» في الخدمات والمنتجات والحلول التابعة إلى الشركاء الخارجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم كذلك في تعزيز تجربة مستخدمي بطاقة «نول».

بطاقة «نول»

تتيح بطاقة «نول» الذكية للمستخدمين دفع تعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي. كما تُستَخدَمُ كذلك في دفع تعرفة مواقف المركبات التابعة لـ«الهيئة»، ويمكن لمستخدميها دفع رسوم دخول متحف الاتحاد ومتحف الشندغة ونادي دبي للسيدات، إضافة إلى دفع قيمة مشترياتهم في عددٍ من محطات الوقود ومتاجر التجزئة.