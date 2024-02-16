سيف بن زايد ووزير داخلية رواندا يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات الأمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي ألفريد غاسانا، وزير الداخلية بجمهورية رواندا مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وتركز المذكرة على تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجرائم بكافة أنواعها، وتبادل المعلومات في سبيل تعزيز الحد من الجرائم بكافة أشكالها، وبما يحقق مصالح الطرفين في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية، كما تعزز المذكرة تعاون البلدين في مجالات التدريب والدورات والبرامج المشتركة في مجالات العمل الشرطي والأمني.