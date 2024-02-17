سعود بن صقر يحضر أفراح الغرير والكمده

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، بمناسبة زفاف نجله «سعود» إلى كريمة خليفة محمد الكمده.

وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.