الامارات | إدخال الذكاء الاصطناعي في أنظمة الزراعة بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الزراعة والري في المزرعة، ومن ذلك التقاط الصور الحرارية من خلال الأقمار الاصطناعية ومعالجتها باستخدام منصات متخصصة مثل PlatFarm.io وVally 365، ما يتيح التحكم عن بُعد بتشغيل المضخات وأجهزة الري، ومراقبة أداء الأجهزة، وقياس كمية المياه عبر توفير تقارير يومية لمحاور المزرعة.

وتتميز الأنظمة الذكية بأنها تُسهل من عمليات مراقبة الطقس وجودة التربة، إلى جانب زيادة نسب الإنتاج والنمو ونضوج محصول القمح. ونظمت الدائرة ضمن أسبوع الشارقة للابتكار، وبالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2024»، جولة ميدانية في مزرعة القمح بمنطقة مليحة لعدد من موظفي وموظفات جهات حكومية محلية واتحادية، بهدف التعرف إلى أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تتبناها الدائرة في مزرعة القمح، والاطلاع على مرافق المشروع وما يضمه من أنظمة متقدمة ومعدات متطورة.

وقال مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية سالم عبدالله الكعبي، إن الشارقة نجحت باستخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف إمكانات الابتكار الزراعي، وتبني أفضل الممارسات في مزرعة القمح، لتعزيز الإنتاج والمحافظة على البيئة.

وأكد حرص الدائرة على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية في المجال الزراعي وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في التقنيات الزراعية الحديثة.