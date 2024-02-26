الامارات | «الشارقة للضمان الاجتماعي» يتيح شراء مدة خدمة اعتبارية لمن أمضى 20 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إتاحة شراء مدة خدمة اعتبارية، للكوادر الوظيفية من المؤمن عليهم، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وتأتي هذه الخدمة كخطوة لتعزيز حقوق المؤمن عليهم وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، والمساهمة في منح خيارات مرنة لتحسين المعاش التقاعدي.

وأوضح الصندوق أن أهمية خدمة الشراء في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تتجلى في تمكين المؤمن عليه من تعزيز حقوقه وضمان استحقاقه لمعاش تقاعدي مستقر، من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية، حيث يتسنى للمؤمن عليه رفع معاشه التقاعدي وتحسينه.

ويعزّز هذا النهج الاستقرار المالي والاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، حيث يتمتع بمدة معاش أطول وبمزيد من الراحة المالية خلال سنوات التقاعد، إضافة إلى ذلك، يعكس شراء مدة الخدمة الاعتبارية التزام المؤمن عليه بالتخطيط لمستقبله المالي وتوفير الراحة والأمان لنفسه ولأسرته في السنوات المقبلة.

وأجاز قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات تحسين المعاش التقاعدي، وأوضح الصندوق أن المدة الاعتبارية هي مدة خدمة غير فعلية لم يقضها في العمل ويمكن للمؤمن عليه شراؤها بهدف رفع المعاش التقاعدي، ويجب على المؤمن عليه الذي يعتزم شراء مدة خدمة اعتبارية أن يكون قد أمضى مدة اشتراك لا تقل عن 20 سنة، مع الحرص على ألا تزيد المدة المراد شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه من الرجال و10 سنوات للمؤمن عليها من النساء، ويتحمل المؤمن نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك للمدة المراد شراؤها.