الامارات | مكتوم بن محمد: برؤى محمد بن راشد.. الاكتتابات العامة تحقق نمواً قياسياً يفوق التريليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2024

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي عززت أداء أسواق المال، جذبت الاكتتابات العامة منذ 2021 ما يفوق التريليون درهم من جميع فئات المستثمرين، محققةً نمواً قياسياً هو الأعلى في تاريخها.

وقال سموه: "نلمس اليوم نتائج الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي عززت أداء أسواق المال حيث جذبت الاكتتابات العامة منذ 2021 ما يفوق التريليون درهم من جميع فئات المستثمرين محققةً نمواً قياسياً هو الأعلى في تاريخها".

وأضاف سموه: "مستمرون في المبادرات والمشاريع التي تعزز التقدم الاستثنائي الذي تشهده الاكتتابات العامة، ونرحب بضيوف القمّة السنوية لأسواق رأس المال التي ستعقد في مايو المقبل بحضور الخبراء وصناع القرار في أسواق رأس المال وكبار المسؤولين، لتحقق أسواقنا المالية الريادة العالمية".