خالد بن زايد.. يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ ثقافة العطاء

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن احتفاءنا بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» يأتي من منطلق حرصنا على ترسيخ ثقافة العطاء والرحمة وتقديم المساعدة للآخرين، سيراً على النهج الأصيل والإرث الحضاري العريق الذي تركه القائد المؤسس.

وأكد سموه أن يوم زايد يوم لإعادة الالتزام بإرث المغفور له الشيخ زايد، ومواصلة العمل الذي بدأه، وهو مناسبة لنجتهد لإحداث فرق مهم في حياة الآخرين، فلنكن محفزين للتغيير الإيجابي ودعاة للإنسانية مضيفاً أن الشيخ زايد كان رجلاً ذا رؤية لافتة وعزيمة ثابتة والتزام عميق برفاهية الآخرين، مشيراً سموه إلى أن أعمال المغفور له الشيخ زايد وإيمانه الراسخ بقيم الرأفة والتعاطف والتضامن قد حوّلت حياة الملايين حول العالم.

وقال سموه: لنتأمل الإنجازات الرائعة التي حققتها بلادنا في مجال العمل الإنساني، ولنجدد عزمنا على مواصلة السير على خطى الشيخ زايد، لنكون مصدر إلهام وأمل للمحتاجين، ونمد لهم يد العون بكل ما أوتينا من قوة وعطف.