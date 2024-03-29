جناح دولة الإمارات في إكسبو يحصد الجائزة الذهبية لأفضل الأجنحة المبنية ذاتيًا

ابوظبي - سيف اليزيد - حصل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2023 الدوحة على "الجائزة الذهبية" لأفضل الأجنحة المبنية ذاتيًا في ختام المشاركة في إكسبو 2023 الدوحة الذي استمر لمدة ستة أشهر.

تم اختيار جناح دولة الإمارات تماشيًا مع معايير الجائزة التي تتمحور حول الالتزام بموضوع إكسبو دوحة 2023، وتصميم الجناح المبتكر، واختيار أنواع النباتات، واستخدام مواد مستدامة في البناء، وتقديم برامج بيئية وثقافية غنية. بالإضافة إلى تقديم تجربة تعكس لزوار المعرض ثقافة دولة الإمارات ورحلتها المستدامة.

صمم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يمتد على مساحة 2290 مترًا مربعًا مجموعة "باركي إنجلز"، واستوحت تصميمها للجناح من الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، شجرة الغاف، حيث يعكس التصميم جذور الشجرة وامتداد أغصانها وأوراقها، بالإضافة إلى جدران ترابية مصنوعة من مواد طبيعية محلية، وسقف مصنوع من سعف النخيل. كما ضم الجناح حديقة تضم نباتات محلية صالحة للأكل منها أشجار الفاكهة والنباتات الطبية والزهور والتوابل والشجيرات والأعشاب والنباتات التي تستخدم في المنتجات الصناعية والنباتات المعمرة.

وقالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الدولة: أن حصول جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2023 الدوحة على الجائزة الذهبية لأفضل الأجنحة المبنية ذاتيًا، هو نتيجة رؤية ودعم القيادة في الإمارات لجميع الجهود التي تهدف لرفع اسم الدولة في جميع المحافل الإقليمية والعالمية، وحرصها على أن تكون مشاركات الدولة نوعية وتعكس ما حققته من إنجازات على مختلف المستويات، وفي جميع القطاعات.

وقالت معاليها: "فخورون بهذا الإنجاز الإماراتي الجديد، والذي يعكس العمل الجاد والدؤوب من فرق العمل المختلفة في وزارة الخارجية ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية، وذلك بقيادة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، حيث نجح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الستة أشهر الماضية، ومن خلال تصميمه الفريد والمبتكر في أن يسلط الضوء على الإرث الزراعي الغني لدولتنا، ويبني روابط وصداقات مع قطر والعالم".

وأضافت: "نود أن نغتنم هذه الفرصة لتهنئة دولة قطر الشقيقة على هذا التجمع العالمي الرائع، كما أود أن أعرب عن امتناننا للمنظمين، الرابطة الدولية لمنتجي البستنة والمكتب الدولي للمعارض ومنظمة المكتب الدولي للمعارض الحكومية الدولية، لنجاحهم في إقامة معرض للبستنة ناجح يجمع العقول والأفكار النيّرة للعمل معًا نحو مستقبل أكثر استدامة".

وضم الجناح تحت عنوان "إرث وأثر" ستة تجارب للضيوف صممتها شركة "أتيليه بروكنر" وهي شركة متعددة التخصصات تشمل أعمالها الأخرى متحف المستقبل، حيث قدم الجناح للزوار تجربة متعددة غنية بالمعلومات تكشف عمق العلاقة بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والبيئة، وتسلط الضوء على جهود الرواد والمبتكرين في دولة الإمارات للحفاظ على الأرض والطبيعة، وصولاً إلى إرث زراعي مزدهر وأمن غذائي مستدام.

من جانبه قال سعادة إبراهيم سالم حميد العلوي، المفوض العام لجناح الإمارات في إكسبو 2023 الدوحة: "سعداء أن نحتفل بهذه الجائزة مع فريق عمل جناح دولة الإمارات وضيوفنا الذين ساهموا في جعل تجربتنا في الدوحة تجربة مميزة على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث شارك جناح دولة الإمارات رحلة الاستدامة لدولتنا وقصتها مع العالم في قطر، وسلط الضوء على جهود المبتكرين والباحثين في إيجاد حلول لمستقبل أكثر استدامة للجميع، ومن خلال أكثر من 20 برنامجًا متنوعًا، تم تصميمها لإشراك المبدعين والباحثين والضيوف، مع التركيز بشكلٍ خاص على تمكين الجيل القادم."

تضمنت برامج جناح دولة الإمارات حلقات نقاشية شارك فيها حالمون وخبراء بارزون في الابتكارات الزراعية والأمن الغذائي؛ وورش عمل تعليمية للأطفال تعزز الوعي حول بيئتنا الطبيعية والاستدامة؛ وجلسات إبداعية شجعت الوعي البيئي؛ وورش تجربة المنتجات الغذائية من المطبخ الملحي، والتي عرضت نباتات تنمو في البيئة الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أقيمت هذه البرامج بالتعاون مع العديد من الجهات في دولة الإمارات، بما في ذلك المركز الدولي للزراعة الملحية، والمطبخ الملحي، ومبادرة "لئلا ننسى" و"مجموعة سوالف" و أرلي ستارترز Early " Starters".

ومن الجدير بالذكر أن معرض "إرث وأثر" يعّد المشاركة الثالثة لدولة الإمارات العربية المتحدة في معارض البستنة الدولية، بإشراف وزارة الخارجية لدولة الإمارات وبالشراكة مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية. حيث شاركت دولة الإمارات لأول مرة في هذا النوع من المعارض المتخصص بالبستنة في بكين 2019، تلاها مشاركتها بمعرض "مدن المياه المالحة: حيث تلتقي الأرض بالبحر" في معرض إكسبو فلورياد 2022 الذي أقيم في مدينة ألمير في هولندا.