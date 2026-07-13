طحنون بن زايد يعزي أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، خالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تغمده الله بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) This is a Twitter Status