الامارات | ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائم جزئيا أحياناً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:34 ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 و الثاني عند الساعة 20:47 والجزر الأول عند الساعة 14:34 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.