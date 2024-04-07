الامارات | شرطة دبي تقدّم مليون درهم لحملة «وقف الأم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إسهامها بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتستهدف حملة «وقف الأم» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» - وأطلقت تزامناً مع شهر رمضان الكريم - تكريم الأمهات، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، ودعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الحملة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً في العمل الإنساني، وتؤكد سمعتها نموذجاً ملهماً في ترسيخ قيم بر الوالدين، والتراحم والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع، من خلال مشاريع وحملات وقف عالمية مستدامة، تستهدف كل الشعوب في كل مكان، بالتعليم والتمكين.

وأضاف: «نحن في القيادة العامة لشرطة دبي نؤكد دعمنا لحملة (وقف الأم) التي تُكرّم عطاء الأمهات، وتستكمل - في الوقت نفسه - النجاحات النوعية التي حققتها الحملات الرمضانية السابقة التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إيماناً منا بأن المسؤولية المجتمعية واجب وطني وإنساني».

ونجحت حملة «وقف الأم» في تجاوز مستهدفاتها خلال أقل من ثلاثة أسابيع، ووصلت الإسهامات في الحملة قبل نهاية شهر رمضان الفضيل إلى مليار و484 مليون درهم.

وتواصل حملة «وقف الأم» تلقي الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر ست قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999. ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف الأم»، خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من& e» في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038. ويمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» (Jood.ae).

عبدالله المري:

الحملة تؤكد سمعة الإمارات نموذجاً ملهماً في ترسيخ قيم بر الوالدين، والتراحم والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع.

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