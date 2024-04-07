منصور المنصوري: الرعاية الصحية من أهم ركائز سعادة ورفاه المجتمعات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: "يأتي يوم الصحة العالمي في كل عام ليؤكد مجدداً أن الرعاية الصحية هي أحد أهم الركائز التي تقوم عليها رفاه المجتمعات في كل مكان حول العالم فيما يمثل شعار هذا العام "صحتي حقي" بوصلة توجه النظم الصحية حول العالم إلى ضرورة ضمان حق كل فرد في الحصول على أعلى مستويات الرعاية الصحية وهو ما يتماشى مع رؤيتنا في دائرة الصحة - أبوظبي القائمة على جعل أبوظبي مجتمعاً معافى نفسياً وجسدياً للجميع".

وأضاف: بمناسبة يوم الصحة العالمي: "لطالما كان حصول كافة المواطنين والمقيمين على أفضل خدمات الرعاية الصحية على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة وهذا هو صميم عملنا في دائرة الصحة - أبوظبي والذي نعمل على تحقيقه من خلال العمل الجماعي والتطوير المتواصل للسياسات واللوائح في نظم الرعاية الصحية والاستمرار في دفع عجلة البحث والابتكار في علوم الحياة من أجل صحة وسلامة مجتمعنا".

وأوضح المنصوري: "نتطلع في أبوظبي قدماً إلى استضافة فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية في مايو المقبل وتسليط الضوء على مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية حيث يُعد هذا الحدث العالمي منصة ستجمع صناع السياسات والخبراء في الرعاية الصحية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لوضع أسس متينة لشراكات هادفة وحلول واعدة لأبرز التحديات الصحية العالمية والمضي في التزامنا الجماعي تجاه مجتمعاتنا بما يضمن حقها في الوصول إلى رعاية صحية تلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية".









