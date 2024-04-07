"قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد الزيارات الافتراضية للنزلاء خلال عيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - ​حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد الزيارات الافتراضية عن بُعد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إمارة أبوظبي، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، عبر التطبيق الذكي "نافذتي"، لتكون ابتداءً من الثلاثاء 9 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل 2024 في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً.

​وأشارت دائرة القضاء إلى إتاحة تسجيل طلب زيارة النزلاء إلكترونياً، من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي "تم"، عن طريق الرابط https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عبر الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، على أن يتم إرسال الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن الموعد ومركز الشرطة المحدد لتنفيذ الزيارة عن بُعد باستخدام تطبيق "نافذتي".

​وأكدت دائرة القضاء، الحرص على مواصلة تقديم الخدمات النوعية في منظومة إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مع التركيز على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنفيذ الزيارات والتواصل بين السجناء وأسرهم باستخدام الاتصال المرئي من خلال مراكز الشرطة المحددة.









