سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين في «نجم المجالس»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، الفائزين ببرنامج المسابقات الرمضاني «نجم المجالس»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي، وذلك في قاعة الزهري بجامعة الشارقة.

وتابع سموه جانباً من منافسات الحلقة الأخيرة من برنامج «نجم المجالس» في موسمه الرابع، حيث اكتملت حلقات البرنامج الذي انطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتميز بتنوع المسابقات الاجتماعية والثقافية والتراثية.

المركز الأول

تفضل سموه بتكريم الفائزين لنسخة نجم المجالس هذا العام، حيث فاز بجائزة المركز الأول فريق حمد نعمان آل علي، من مجلس ضاحية واسط، ونال سيارة مقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى مبلغ 70 ألف درهم، فيما حل في المركز الثاني فريق حمد الجراح، من مجلس ضاحية الحوامي، وفاز بجائزة قدرها 50 ألف درهم، بينما نال فريق أبوبكر القطان من مجلس ضاحية مويلح المركز الثالث، وحصل على 30 ألف درهم، وذلك بعد اختياره بنظام تجميع النقاط بينه وبين صاحب المركز الرابع. وقدمت الجوائز النقدية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. كما حصل الفائزون جميعهم على دروع تذكارية من البرنامج، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في البرنامج.

الجهات الراعية

تفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بتكريم الجهات الراعية والمتعاونة في البرنامج، وهم: دائرة شؤون الضواحي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وجامعة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والتقاط الصور التذكارية مع فريق عمل برنامج «نجم المجالس».

وشارك في البرنامج 26 فريقاً لتمثيل مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، حيث شارك في كل حلقة فريقان من الأسر بنظام خروج المهزوم، وتم بث حلقات البرنامج على الهواء مباشرة في إذاعة الشارقة، وتطبيق مرايا ضمن الشبكة الإعلامية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويعد البرنامج حصيلة تعاون مثمر بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ودائرة شؤون الضواحي، ويهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التكاتف والتعاون بين الأسرة الواحدة، كما يتيح الفرصة لتعزيز المعارف والمعلومات، وإبراز المواهب المحلية التي تتميز بحصيلتها المعرفية وثقافتها وسعة اطلاعها. ويعتبر «نجم المجالس» أحد برامج المسابقات والمعلومات العامة التي وجدت حماساً كبيراً ومشاركة واسعة من العائلات والأسر الإماراتية، وتنوعت أسئلة البرنامج، ما بين الثقافية والعلمية والوطنية والتراثية.

يهدف البرنامج إلى تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة والأهل في الضاحية، عبر المواقف المتنوعة التي تتطلب التكاتف والتعاون الكامل للإجابة عن مجموعة من الأسئلة، حيث يتيح البرنامج للمشاركين فرصة إبراز مواهبهم وقدراتهم الذهنية، وتعزيز فرص القراءة، والاطلاع والثقافة، إضافة إلى تقوية روح المنافسة بين المشاركين بمختلف فئاتهم العمرية.