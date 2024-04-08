«العمل التطوعي».. قاطرة التكافل والتعاضد في رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد مسؤولون في مجال العمل الإنساني أن الإقبال على التطوع يزدهر في شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن هناك العديد من الجهات المحلية والحكومية في الدولة تكثف جهودها خلال هذه الفترة في العمل الخيري. حيث يعدّ التطوع، بأبعاده الإنسانية والاجتماعية، سلوكاً حضارياً يعزّز قيم التكافل والتعاضد والتآزر.

أكدت مريم أحمد الشامسي، مدير مكتب التطوع والخدمة المجتمعية في جمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية تسعى جاهدة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ونشره بين مختلف فئات المجتمع، إذ إن لديها مجالات ومبادرات متنوعة لمختلف أفراد المجتمع للمشاركة في العمل التطوعي، واقتناص فرص الحصول على الأجر والثواب، خاصة خلال هذه الأيام الفضيلة والمباركة.

وقالت: ينعكس تأثير التطوع إيجابياً في حياة الأسرة والفرد والمجتمع، كما يسهم في الارتقاء بالثقافة المجتمعية ككل، ويعمل على تنمية الحس بالمسؤولية وتحفيز روح المبادرة، ويشكل المتطوعون مورداً حيوياً لجمعية الشارقة الخيرية، في القطاعين الحكومي والخاص، وتهدف الجمعية من خلال فتح باب التطوع، إلى تفعيل الحملات التطوعية ذات الطابع الموسمي، أو الحدثي، أو المقترنة بمناسبات محلية، أو عالمية، بحيث تكون ذات أهداف أوسع وأبعد مدى.

روح أخوة

وأضافت: تقدم الجمعية مجالات متنوعة للمشاركة في العمل التطوعي في إمارة الشارقة، فلدينا العديد من المشاريع الداخلية التي تحتاج إلى متطوعين، كحملات التبرع بالدم وإطعام الطعام ورعاية الأسر، وحملات الإغاثة، بالإضافة إلى حملات شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى، وحملة العودة إلى المدارس، والكثير غيرها.

وأكدت قائلة: نشجع مختلف أفراد المجتمع على خوض رحلة التطوع، والاستفادة من الفرص المتاحة، من خلال الجهات الحكومية والمحلية، والاستفادة منها، إذ إنها تسهم بشكل كبير في زرع روح الأخوة والتعاون، وتدعم مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وينتمي إلى جمعية الشارقة الخيرية ما يقارب الـ11 ألفاً و236 متطوعاً ومتطوعة، ونحن فخورون بهم، وندعو كل من يرغب في التقديم للعمل التطوعي الدخول على موقع الجمعية وتقديم طلب التطوع، بحسب المجالات الذي يرغب في التطوع بها.

تنمية المجتمع

بدورها، قالت نادية الهرمودي، رئيس قسم المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز الشارقة: هناك أثر كبير للعمل التطوعي على المجتمع، إذ تسهم الأعمال التطوعية في تنمية المجتمع والارتقاء به، وتوفير جهود الحكومات لإنجاز مهام أكبر، والاعتماد في إنجاز بعض المسؤوليات على الأفراد، فضلاً عن أن المهارات التي تتضح من خلال الأعمال التطوعية، تساعد في سد احتياجات المجتمعات في مختلف المجالات، كما يمكن تحقيق ما يسمى بالتكافل الاجتماعي في مختلف المجالات. كما يمكننا استغلال الطاقات الفردية والثروة البشرية بشكل إيجابي من خلال العمل التطوعي.

وأكدت الهرمودي أن العمل التطوعي له عدد من الفوائد التي تميزه عن غيره من الأعمال، وقالت: يسهم العمل التطوعي في التخلص من المشكلات المؤثرة على المجتمع والأفراد. ويعمل على تطوير المجتمع من خلال توفير حياة مناسبة للأفراد محدودي الدخل ومحدودي الموارد، كما يكسب المتطوعين مهارات جديدة، ويساعد في التخفيف من أعباء الأفراد والمجتمع، ولدينا هنا في المركز أكثر من 1700 متطوع ومتطوعة يبادرون دائماً للعمل من دون كلل وملل.

واختتمت: بحلول شهر رمضان المبارك، يزيد العمل التطوعي في رمضان ولعل ما يدفع الناس للإقبال الكبير على التطوع وعمل الخير في رمضان هو تضاعف الأجر والثواب، ومن أشكال العمل التطوعي في شهر رمضان، تجهيز الطرود الغذائية وتوزيعها على الأسر المتعففة وكسر الصيام والخيم الرمضانية التي توزع فيها وجبات الإفطار، وزيارة المرضى ودار رعاية كبار المواطنين.

روح إنسانية

وأشارت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة إلى أهمية التطوع، وقالت: يسعى العمل التطوعي لخلق روح إنسانية تعاونية بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة، فالتطوع هو ممارسة تتطلب ثقافةً ووعياً بما يقدم لنا وللآخرين، ويسهم التطوع في جانب تعزيز ثقة المتطوع بنفسه وشعوره بالإنجاز.. واكتساب الكثير من الخبرات والمهارات على الصعيد الشخصي، وتوسيع دائرة المعارف والعلاقات مع الأشخاص الإيجابييّن الفاعلين في المجتمع، واكتساب محبّة الآخرين، لا سيما أولئك المساكين الذين تُسهم في تخفيف معاناتهم، كما لا بد من ترسيخ العمل التطوعي في فترة التنشئة الاجتماعية للطفل حتى يعتاده ويكتسب منه مهارات تفيده في إثراء شخصيته في مرحلة الدراسة وما بعدها، فبالتالي سننجح في إنشاء جيل واعٍ ومدرك لأهمية التطوع، وضرورة جعله أسلوب حياة.