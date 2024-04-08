مراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة في العين تنهي استعداداتها لاستقبال العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

أنهت مراكز المواد الغذائية المدعومة، التابعة لبلدية مدينة العين، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، في جميع مراكزها ومنافذ البيع الموزعة في مناطق مدينة العين.

تضمنت استعدادات المراكز توفير المخزون من المواد الغذائية بكميات كافية قبل وخلال فترة عيد الفطر في جميع منافذ التوزيع مع زيادة عدد العمالة المساعدة، ورجال الأمن في مستودعات توزيع المواد الغذائية، لضمان عدم التأخر في تحميل المواد والسلع الغذائية، مع تقديم خدمة التوصيل المجاني للمواد الغذائية لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأكدت مهرة راشد الظاهري، رئيس قسم المسؤولية المجتمعية، أن بلدية مدينة العين تحرص على تقديم خدماتها في مراكز توزيع المواد الغذائية التي تلبي احتياجات المواد المدعومة للمواطنين، من خلال مبادرات عدة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مثل تخفيض سعر 53 سلعة، وإدراج 80 سلعة غذائية واستهلاكية جديدة لعيد الفطر.

وقالت إنه ستتم زيادة سيارات توصيل المواد الغذائية للمنازل من 4 سيارات إلى 8 سيارات لتلبية طلبات التوصيل لمنازل المتعاملين.

وأضافت الظاهري أنه باستطاعة المتعاملين الدخول على منصة «تم» وشراء المواد الغذائية، والذهاب إلى أقرب مركز لاستكمال إجراءات تسلم هذه المواد أو دفع رسوم رمزية لتوصيل المواد إلى منزله، والاستفادة من العروض التي توفرها البلدية بشكل مستمر لأصناف محددة من المواد الغذائية طوال العام.

أوضحت أنه سيتم إغلاق جميع مراكز توزيع المواد لغذائية في البلدية في أول وثاني أيام العيد، مع استمرار توفير المواد الغذائية المدعومة في منافذ البيع الخاصة بجمعية العين التعاونية، خلال أيام العيد، على أن يبدأ المركز الرئيس لتوزيع المواد الغذائية تقديم خدماته ابتداءً من ثالث أيام العيد، وسيستأنف العمل في بقية المراكز اعتباراً من 15 أبريل.

مشاريع مجتمعية

يذكر أن مراكز توزيع المواد الغذائية قامت بمبادرات ومشاريع مجتمعية عدة خلال شهر رمضان المبارك، مثل «توزيع حصص غذائية مجانية للأسر المتعففة»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مشروعات مجتمعية، مثل مشروع زكاة الفطر ومشروع صدقة رمضان، ومشروع فطرة صائم، وتترجم هذه المبادرات والمشاريع استراتيجية البلدية، ودعمها المستمر للمشاركات والمبادرات المجتمعية في مدينة العين التي تعكس قيم ديننا الإسلامي الحنيف.