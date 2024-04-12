الامارات | 9 جهات اتحادية ومحلية تتيح الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، إلى الإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال من خلال القنوات المختلفة التي أتاحتها تسع جهات حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.

وذكرت في تقرير لها، أن وزارة الداخلية وضعت رقم الخط الساخن (116111) لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف.

كما فعّلت الوزارة عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، وأطلقت تطبيق «حمايتي» على الهواتف الذكية.

وأفادت الحكومة الرقمية، بأن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال من خلال الجهات الحكومية المختلفة، وهي هيئة تنمية المجتمع في دبي على الخط الساخن (800988)، والاتصال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على الرقم (800111)، فيما يمكن الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال في الشارقة من خلال الاتصال بخط نجدة الطفل المجاني (800700)، إضافة إلى الخط الساخن لمراكز إيواء للنساء والأطفال على الرقم (8007283).

وأضافت أنه يمكن أيضا الاتصال بالخط الساخن لمؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان على (800himaya)، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة؛ عبر الاتصال بشرطة رأس الخيمة (072356666). كما أشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن حالات الاشتباه في إساءة معاملة الأطفال من ذوي الهمم في أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من خلال البريد الإلكتروني: ([email protected]) أو الاتصال بالخط الساخن وخدمة الـ«واتس أب» على الرقم (0542003366). ولفت تقرير الحكومة الرقمية إلى أنه للإبلاغ عن أي شأن يؤثر سلباً في العملية التعليمية للطلبة يمكن التواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم عبر الخط الساخن (80051115)، حيث يتم الإشراف على الخط الساخن من خلال فريق متخصص في وزارة التربية والتعليم.

الجهات الـ 9

• وزارة الداخلية.

• هيئة تنمية المجتمع في دبي.

• مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

• خط نجدة الطفل المجاني.

• مراكز إيواء للنساء والأطفال في الشارقة.

• حماية المرأة والطفل في عجمان.

• مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة.

• مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

• وزارة التربية والتعليم.