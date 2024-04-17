الامارات | شرطة الشارقة توضّح كيفية استخراج شهادة إتلاف مركبة.. تعرف إلى التفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين الذين تضررت مركباتهم نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى استخراج شهادة إتلاف مركبة عبر الدخول إلى موقع شرطة الشارقة، واختيار (خدمات شرطية) من قائمة الخدمات، واختيار شهادة "لمن يهمه الأمر"، وتحديد خيار (جنائي) ونوع الشهادة (إتلاف)، ثم إدخال رمز التحقق (OTP) وملء جميع الحقول، والتقديم على الخدمة.

وأهابت شرطة الشارقة بالجمهور، التزام إجراءات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتجنَّب أماكن الأودية وتجمُّع المياه وجريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وتخفيف السرعة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتعليمات الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات والأخبار المغلوطة، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

ونشرت شرطة الشارقة عبر منصاتها الرقمية القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري فيما يخص الأجواء الماطرة، ومنها: مادة 115 التي تنص على غرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية للتجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة، وغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً لدخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها، فضلاً عن عقوبة إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطواري والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية بغرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.