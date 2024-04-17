تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى توخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في أثناء تشكل ⁧الضباب⁩، كما ودعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية .