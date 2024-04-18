«التربية» تحدد 3 مواعيد لـ «إمسات» في أبريل الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبى)

حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة مواعيد لصفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة لتأدية اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، فئة «إنجاز» خلال شهر أبريل الجاري. ويؤدي الطلبة الاختبار في أي من المواد السبعة المحددة يوم الأحد في 21، والأحد في 28، والاثنين في 30 أبريل.

و«إنجاز» اختبار إلكتروني مبني على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء طلبة الصف الثاني عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواد اللغة الإنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، وعلوم الحاسوب، وكل ذلك حسب متطلب الجهة. ويدار الاختبار في المراكز المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويهدف الاختبار إلى ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي. ويستهدف الاختبار ست فئات من طلبة الثاني عشر هي الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت قراراً جديداً العام الماضي يلغي إلزامية «إمسات» لطلبة الثاني عشر، مع إعطاء الجامعات مرونة الاختيار من بين اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة. كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍّ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.

وأدّى أكثر من مليون طالب وطالبة اختبارات «إمسات» منذ إطلاقه في العام 2017-2018 لغاية العام 2023، وبلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً على مستوى الدولة.