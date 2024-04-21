الامارات | رئيس الدولة يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة هاتفياً التطورات الإقليمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، أمس، مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، خصوصاً في المجالات الإنسانية ودعم السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة العمل على احتواء التوترات فيها، ومنع اتساعها والحيلولة دون تصاعدها، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطر لأمن المنطقة واستقرارها والأمن والسلم الدوليين، داعيين إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة، لتجنيب المنطقة مرحلة خطرة من الصراع الذي يضر الجميع، ويعيق جهود التعاون والتنمية لمصلحة شعوبها.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة، وأمين عام الأمم المتحدة، الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار فيه، لمنع وقوع مزيد من المآسي الإنسانية بين المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الكافية إلى سكانه من دون عوائق، وتوفير الظروف الملائمة للمنظمات الدولية المعنية، للقيام بدورها الإنساني في القطاع، إضافة إلى الدفع باتجاه السلام الشامل والعادل الذي يقوم على مبدأ «حل الدولتين»، كونه السبيل نحو تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، على حرص دولة الإمارات على التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف الأطراف في المنطقة والعالم، من أجل الحفاظ على السلام الإقليمي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فيما عبر أنطونيو غوتيريش عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الداعمة للسلام، وجهودها الإنسانية المؤثرة على المستوى الدولي، خصوصاً في تقديم الدعم للمدنيين في قطاع غزة.