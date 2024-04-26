الامارات | عودة نظام التعليم الحضوري في الشارقة اعتباراً من الإثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة عن العودة الكاملة إلى نظام التعليم الحضوري في المؤسسات التعليمية كافة، في إمارة الشارقة، اعتباراً من الإثنين المقبل. وثمّن الفريق جهود المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية التي أثمرت تسريع التعافي من الآثار الناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة.

وكانت الدولة شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال 16 أبريل الجاري، ما استدعى إتاحة نظام التعليم المرن الذي يشمل الهجين أو الحضوري أو عن بُعد، من 23 إلى 25 أبريل الجاري.