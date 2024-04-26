الامارات | محمد بن راشد وملك البحرين يستعرضان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في مقر إقامة جلالته في أبوظبي، حيث تناول اللقاء التطوّر المستمر الذي تشهده العلاقات الوطيدة بين البلدين، وسُبل دفعها قدماً بما يرقى إلى ما هو مأمول لها من مستويات أعلى من التعاون والشراكة في شتى المجالات، لاسيما على الصُعد الاقتصادية والتجارية والسياحية.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مهنئاً جلالته بما تشهده مملكة البحرين الشقيقة من مظاهر التقدّم والرقي ضمن المجالات كافة، في ظل قيادة جلالته الحكيمة للمملكة، وبفضل جهود التطوير التي لا تنقطع في شتى القطاعات، متمنياً سموّه للشقيقة البحرين وشعبها الكريم مزيداً من الرخاء والازدهار.

وتناول النقاش أبرز ملامح مسيرة التنمية المستدامة في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، والفرص التي يمكن للجانبين الاستفادة منها في تحقيق المستهدفات التنموية التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للبلدين في مختلف مسارات التطوير والتحديث، لاسيما على صعيد التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والعمل الحكومي، بما يؤكد تمام الاستعداد للمستقبل، ويرسّخ الأسس اللازمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة النموذجية بين الجانبين، والتي تستمد قوتها ومقومات نجاحها من عمق الروابط الأخوية والتاريخية، التي طالما جمعت بين الشعبين الإماراتي والبحريني.

وتم خلال اللقاء استعراض متطلبات تعزيز العمل الخليجي المشترك، لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وما صاحبها من تحديات تستدعي تكثيف التنسيق وزيادة مستويات التضامن والتكامل، من أجل تأكيد قدرة دول المجلس على الاستمرار في مسيرة النماء والحفاظ على المكتسبات والبناء عليها، بما يواكب طموحات شعوب المجلس ويلبي تطلعاتها للمستقبل، ويوسّع نطاق التأثير الإيجابي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محيطيها الإقليمي والدولي.

كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأثرها على مسيرة التنمية في المنطقة، وأهمية تضافر الجهود من أجل إيجاد المقومات اللازمة لإقرار السلام وتحقيق الاستقرار المنشود لها.

ونشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «تدوينة» على منصّة «إكس»، قال فيها: «أخي حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، حفظه الله، ضيف عزيز في بلدنا.. وصديق حقيقي لدولتنا.. ومحب دائم لشعبنا.. وشريك مستمر في بناء مستقبل أفضل لبلاده وبلادنا».

حضر اللقاء سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني، وسموّ الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من سموّ الشيوخ وكبار المسؤولين.

محمد بن راشد:

• أخي حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، حفظه الله.. ضيف عزيز في بلدنا.. وصديق حقيقي لدولتنا.. ومحب دائم لشعبنا.. وشريك مستمر في بناء مستقبل أفضل لبلاده وبلادنا.