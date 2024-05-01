الامارات | «الطوارئ والكوارث» في دبي: جاهزية تامة للتعامل مع الحالة الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي اجتماعاً، أمس، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي، وذلك في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار آليات الاستجابة السريعة للتعامل مع آثار الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، وبالتنسيق مع جميع الجهات المُختصة في دبي، حيث جرى، خلال الاجتماع، استعراض خطط العمل الطارئة التي وضعتها الجهات المعنية في دبي لمواجهة الآثار المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك وفق أعلى ممارسات سرعة الاستجابة، وأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الحالات المشابهة.

وقد تقرر خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي، تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الخاصة في الإمارة خلال يوميّ الخميس والجمعة الثاني والثالث من مايو الجاري، نظراً للأحوال الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الإمارة خلال تلك الفترة، وذلك حرصاً على سلامة جميع الطلبة والطالبات، التي تشكل أولوية قصوى في الظروف كافة، وأيضاً سلامة جميع العاملين في تلك المدارس.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي جاهزية جميع الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع الحالة الجوية المنتظرة، والاستعداد التام لمواجهة آثار تقلبات الطقس وهطول الأمطار، وذلك بتنسيق وتضافر جهود كل من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، و«صحة دبي»، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها من الجهات الحكومية، وبالتعاون أيضاً مع القطاع الخاص وعدد من شركات التطوير العقاري، وذلك من أجل ضمان التخفيف من آثار الحالة الجوية المرتقبة، بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض الخطط الطارئة والاستعدادات الخاصة للتعامل الاستباقي مع الحالة الجوية لكل من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي و«صحة دبي» ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والمطورين العقاريين، كما تم أيضاً استعراض الخطة الإعلامية من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، للتعامل إعلامياً مع آثار الحالة الجوية.

كما استعرض الاجتماع أيضاً جميع الخطط الاستباقية التي وضعتها الجهات المعنية الأخرى في الإمارة وفق منظومة شاملة للتعامل مع الحالة الجوية، بهدف رفع كفاءة وسرعة استجابة جميع فرق الطوارئ الميدانية، لتعزيز جاهزيتها الكاملة لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية، حيث تغطي تلك الفرق جميع مناطق إمارة دبي، لمواجهة حالات الطوارئ، والتعامل معها بسرعة وكفاءة، تعزز من سلامة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة مدعومة ببنية تحتية تُعدُّ من الأكثر تقدماً وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي بُذلت لمعالجة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها دبي ودولة الإمارات، أخيراً، حيث استعرض المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، جهود الفرق لمعالجة تبعات الحالة الجوية الاستثنائية، حيث أوضح أن اللجنة نجحت من خلال خطة متكاملة في التعامل مع تأثيرات هذه الحالة الجوية بسرعة وكفاءة، وبالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، وذلك وفق أعلى ممارسات سرعة الاستجابة، وأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الطوارئ والأزمات.

• تكثيف جهود الجهات المعنية في دبي لتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة والصحة العامة للسكان والزوار.