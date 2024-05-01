بلدية أم القيوين ترفع جاهزيتها للحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

أعلنت بلدية أم القيوين عن جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها شكلت فرق عمل تتوزع على كافة مناطق الإمارة، وأعدت خطة استباقية للتعامل الفوري في حالة حدوث المنخفض.

وقالت بلدية أم القيوين إنها رفعت من درجة استعدادها للتعامل مع الحالة، حيث باشرت جميع فرق العمل التي تم تشكيلها في وقت سابق عملها ومتابعة الميدان بشكل دقيق، من خلال توفير المضخات والصهاريج، إلى جانب موظفين لديهم الكفاءة في العمل، وكوادر مؤهلة في ظل ازدياد كميات الأمطار ومواجهة كافة تحديات العمل، والتغلب عليها من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل، التي تجوب جميع مناطق وشوارع الإمارة، للتعامل السريع مع أية تجمعات للمياه في المناطق المحتملة، وفق الخطة الموضوعة لضمان انسيابية حركة السير والوصول إلى أعلى درجات السلامة والراحة للجمهور، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للإمارة.

وأهابت بلدية أم القيوين بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، وضرورة التواصل مع مركز الاتصال على للإبلاغ عن أية ملاحظات.