الامارات | "العمل عن بُعد" للجهات الحكومية في دبي يوميّ الخميس والجمعة 2و3 مايو نظراً للأحوال الجوية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل عن بُعد" للجهات الحكومية في دبي يوميّ الخميس والجمعة 2و3 مايو نظراً للأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة دبي تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفي الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (2 و3 مايو الجاري)، مع تشجيع القطاع الخاص على تفعيل نظام العمل عن بُعد، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة. ويشمل القرار موظفي جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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