الامارات | أبوظبي: الدراسة عن بعد الخميس والجمعة.. والعمل عن بعد في الجهات الحكومية غداً الخميس

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي: الدراسة عن بعد الخميس والجمعة.. والعمل عن بعد في الجهات الحكومية غداً الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إمارة أبوظبي أنه نظراً للأحوال الجوية المتوقعة، سيتم تفعيل الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة 2 و3 مايو في جميع المدارس في الإمارة أبوظبي، وتفعيل العمل عن بُعد يوم الخميس 2 مايو 2024 في الجهات الحكومية في الإمارة، وتستثنى من ذلك المهام التي تتطلب الوجود في مقر العمل.
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