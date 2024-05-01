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الامارات | أبوظبي: الدراسة عن بعد الخميس والجمعة.. والعمل عن بعد في الجهات الحكومية غداً الخميس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إمارة أبوظبي أنه نظراً للأحوال الجوية المتوقعة، سيتم تفعيل الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة 2 و3 مايو في جميع المدارس في الإمارة أبوظبي، وتفعيل العمل عن بُعد يوم الخميس 2 مايو 2024 في الجهات الحكومية في الإمارة، وتستثنى من ذلك المهام التي تتطلب الوجود في مقر العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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