الامارات | حمدان بن محمد ينعى هزاع بن سلطان بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفقيد الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": رحم الله الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وخالص العزاء لعموم آل نهيان الكرام ... نسأله سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".