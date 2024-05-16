رئيس الدولة يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من فيضانات البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس والشعب البرازيلي الصديق وأسر ضحايا الفيضانات التي شهدتها البرازيل مؤخراً، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه سموه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لدعم المتضررين من الفيضانات والأمطار التي شهدتها البرازيل.

من جانبه، أعرب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن شكره لسموه وتقديره لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه البرازيل وشعبها.

كما قدم تعازيه ومواساته إلى سموه وعموم آل نهيان الكرام في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

من جانب آخر، بحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس البرازيلي، خلال الاتصال، تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وبما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في جوانب الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.