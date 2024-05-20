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حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح المروشد

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه قاضي بن سعيد المروشد في منزله بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة سعيد بن عبيد المروشد. وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه قاضي بن سعيد المروشد في قاعة الرمال بدبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة سعيد بن عبيد المروشد. وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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