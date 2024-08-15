سعود بن صقر: ترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهة مثالية لممارسة الأعمال

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تعزيز العلاقات والشراكات الصناعية الاستراتيجية ركيزة أساسية في خطط الإمارة لتنويع اقتصادها، وترسيخ مكانتها المتنامية كوجهة مثالية لممارسة الأعمال، والإسهام في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وقال سموه «نلتزم في رأس الخيمة بتحقيق النمو ومواصلة مسيرة التطور في شتى القطاعات الحيوية، وفقاً للرؤى والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الدول الأكثر تقدماً، وترسيخ تنافسيتها العالمية كمركز للابتكار الصناعي».

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بمتانة العلاقات الاقتصادية، وقوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الصين الشعبية في شتى المجالات، والتي تزداد تطوراً ونمواً ورسوخاً عاماً بعد آخر.. مؤكداً سموه عراقة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رأس الخيمة وجمهورية الصين عبر التاريخ، حيث تحتضن الإمارة اليوم أكثر من 200 شركة صينية مسجلة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ويتم العمل حالياً على تطوير 3 مشاريع صينية على جزيرة المرجان باستثمارات تقدر بـ 4.5 مليار درهم.

وأضاف سموه: «نمضي وفق رؤية تنموية واضحة، وخطط استراتيجية مدروسة، تهدف إلى دعم المستثمرين، وإنشاء أفضل بيئة استثمارية على مستوى المنطقة والعالم، ونعمل على مواصلة التوسع في تطوير بنيتنا التحتية لتعزيز جاذبية إمارتنا ودولتنا، والتأكيد على تنافسيتنا العالمية».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، يانغ يويلو، رئيس «مؤسسة شاندونغ للأخشاب ومنتجاتها»، الرائدة عالمياً في صناعة وتصدير الأخشاب في مقاطعة شاندونغ الصينية، والتي تعد بمثابة منصة خدمات لأكثر من 1700 شركة مصنعة ومصدرة للأخشاب في المقاطعة، وتنتج نحو 10% من خشب الأثاث في العالم.

وشهد سموه، توقيع اتفاقية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومؤسسة شاندونغ للأخشاب ومنتجاتها لتأسيس «زونغ إيه شاندونغ إندستريال بارك» في الإمارة، باستثمار يبلغ 360 مليون دولار أميركي.

وقع الاتفاقية الاستراتيجية، كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ويانغ يويلو، رئيس المؤسسة الصينية، ورئيس «زونغ إيه شاندونغ إندستريال بارك» في رأس الخيمة.

60 شركة

يتوقع أن يستقطب المجمع الصناعي الذي سيقام في منطقة الغيل الصناعية برأس الخيمة، أكثر من 60 شركة صينية تعمل في صناعة الأغذية، والأخشاب وغيرها من القطاعات كما يتوقع أن يوفر أكثر من 3500 فرصة عمل في الأعوام الخمسة القادمة.