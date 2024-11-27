الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الأسبوع العالمي للغذاء مشاركة كبيرة من الجهات المحلية و العالمية

0 نشر
0 تبليغ

الأسبوع العالمي للغذاء مشاركة كبيرة من الجهات المحلية و العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - في الأسبوع العالمي للغذاء.. مرة أخرى تنفرد أبوظبي وتتميز باستقطاب أفضل الخبرات والمختصين وتكسب ثقة العالم ببناء مستقبل البشرية من خلال أحد أبرز نوافذه الغذاء والزراعة وسلامتهما وأمنهما المحاط بالتحديات وكيفية التغلب عليها بحلول مستدامة.

مشاركة فريدة من جميع الجهات محليا و عالميا .. والهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومكافحة الجوع .. واستعراض أحدث التطورات في تكنولوجيا الأغذية والصناعات الغذائية المستدامة.

معارض ومعروضات وجلسات وحوارات لتحفيز وتمكين قادة المستقبل في مجال ابتكارات الأمن الغذائي ونقاشات مستمرة من أجل ريادة الغذاء ومستقبل البشرية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا