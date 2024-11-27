"الكونغرس العالمي للإعلام 2024" يرسم ملامح جديدة للعمل الإعلامي

ابوظبي - سيف اليزيد - يستضيف الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثالثة.. محاور رئيسية يَومية جديدة لإعادة صياغة مستَقبل الإعلام .. حيث يركِّز الحَدث على ثلاثة محاور هي :معايير واتجاهات العمل الإعلامي الجديد والمحتوى الإعلامي والتحديات الإعلامية الرقمية.

كما يستضيف الكونغرس العالمي للإعلامِ في دَورتهِ الثَالثةِ نُخبةً من القَادةِ والمُبتكرينَ وصنّاعِ المحتَوَى ويسلِّطُ اليَومُ الأول للكونغرس، الضوء على أحدثِ الاتجاهاتِ في صِناعةِ الأخبارِ.

وتتضمن الجلسات النقاشية وورشُ العَملِ استعراضَ الأساليبِ المُبتَكَرَةِ في ممارسةِ العَملِ الإعلاميِّ

ويتمحور اليوم الثاني حول التَنوع والشمولِ في الإنتاجِ الإعلاميِّ.كما تناقش الجَلسات استراتيجياتِ تَوجيه المُحتَوَى للوصولِ إلى جمهورٍ عَالميٍّ مُتنوِّعٍ .ويُركِّز اليوم الثَالثُ على الفُرَصِ والتَحدياتِ التي تُواجِهُ صُنّاعَ المُحتَوى في ظلِ التَحوُّلِ الرَقميِّ السَريعِ.

ويهدف الكونغرس العالميُ للإعلامِ إلى رَسمِ مَلامِحِ مُستَقبَلِ القِطاعِ الإعلاميِّ، حيثُ يُشكِّلُ مِنصةَ انطلاقٍ نحوَ مشهدٍ إعلاميٍّ مستَدَامٍ وفَعَّالٍ.

يدعو الكونغرس العالمي للإعلامِ في دَورتهِ الثَالثةِ المهتمين بالمَجالِ الإعلاميِّ كافةً إلى استكشاف أحدث التقنياتِ والاتِجاهات والتَحوّلات الاستراتيجيةِ التي تهم العَاملينَ في الإعلام.